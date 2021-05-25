Визначено найкращого гравця Динамо у травні

Шапаренко виграв в голосуванні фанатів

Джерело - фК Динамо.

Гравець київського Динамо Микола Шапаренко визнаний найкращим футболістом клубу травня по версією вболівальників.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Шапаренко отримав 34% голосів. Микола в голосуванні випередив Віталія Буяльського, у якого 30%, і Віталія Миколенка - 16%.

У п'ятірку найкращих також увійшли Віктор Циганков (13%) і Денис Бойко (7%).

У травні Шапаренко провів чотири матчі за Динамо, в яких відзначився одні голом.

За підсумками сезону Микола провів 39 ігор за київський клуб у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів і виконав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, Дніпро-1 може орендувати двох гравців Динамо.