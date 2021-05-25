Визначено найкращого гравця Динамо у травні

Джерело - фК Динамо.
Гравець київського Динамо Микола Шапаренко визнаний найкращим футболістом клубу травня по версією вболівальників.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Шапаренко отримав 34% голосів. Микола в голосуванні випередив Віталія Буяльського, у якого 30%, і Віталія Миколенка - 16%.
У п'ятірку найкращих також увійшли Віктор Циганков (13%) і Денис Бойко (7%).
У травні Шапаренко провів чотири матчі за Динамо, в яких відзначився одні голом.
За підсумками сезону Микола провів 39 ігор за київський клуб у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів і виконав чотири гольові передачі.