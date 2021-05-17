Дніпро-1 може орендувати двох гравців Динамо

Дніпро-1 може підсилитися гравцями Динамо

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 розраховує перед стартом сезону орендувати у Динамо захисника Владислава Дубінчака і форварда Назарія Русина.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Оренда Дубінчака залежить від рішення наставника Мірчі Луческу, який має намір перевірити гравця на зборах. Якщо лівий захисник не буде потрібний тренеру, то відправиться у Дніпро-1.

Що стосується Русина, то форвард повернеться з оренди в Легії та поїде в Дніпро-1.

Не виключено, що Назарій стане заміною для Артема Довбика, до якого проявляють інтерес Динамо, Шахтар та інші клуби.

Раніше, Дніпро-1 продовжив контракт з двома гравцями.