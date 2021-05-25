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Вілліан виявив бажання повернутися в Челсі

Сьогодні 17:26 291 0
Бразилець хоче покинути Арсенал
Вілліан виявив бажання повернутися в Челсі
#Вілліан, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Арсеналу Вілліан може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports.

Бразилець незадоволений грою лондонського клубу. Вілліан розглядає можливість повернення в Челсі, щоб отримати новий виклик.

Відзначається, що послугами 32-річного футболіста цікавляться клуби з МЛС, зокрема Інтер Майамі, яким керує Девід Бекхем.

Нагадаємо, минулого літа Челсі намагалися укласти новий контракт з Вілліаном, проте бразилець зажадав угоду на три роки, що не входить в політику синіх. Бразилець перейшов в Арсенал на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2023 року.

У поточному сезоні Вілліан провів 37 ігор за Арсенал у всіх турнірах, в яких забив один гол. 

Раніше, Вілліан хоче стати агентом.

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