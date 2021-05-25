Вілліан виявив бажання повернутися в Челсі

Бразилець хоче покинути Арсенал

Півзахисник Арсеналу Вілліан може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports.

Бразилець незадоволений грою лондонського клубу. Вілліан розглядає можливість повернення в Челсі, щоб отримати новий виклик.

Відзначається, що послугами 32-річного футболіста цікавляться клуби з МЛС, зокрема Інтер Майамі, яким керує Девід Бекхем.

Нагадаємо, минулого літа Челсі намагалися укласти новий контракт з Вілліаном, проте бразилець зажадав угоду на три роки, що не входить в політику синіх. Бразилець перейшов в Арсенал на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2023 року.

У поточному сезоні Вілліан провів 37 ігор за Арсенал у всіх турнірах, в яких забив один гол.

Раніше, Вілліан хоче стати агентом.