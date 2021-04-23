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Колишній лідер Шахтаря хоче стати агентом

Сьогодні 14:25 1085 0
Вілліан бажає залишитися у футболі
Колишній лідер Шахтаря хоче стати агентом
#Вілліан, #Шахтар

Джерело - The Scottish Sun.

Півзахисник лондонського Арсенала Вілліан, який раніше протягом декількох років був одним з лідерів Шахтаря, після завершення активної кар'єри гравця планує бути агентом.

Про це заявив сам футболіст.

"Я хочу стати агентом. Вже готуюся до цієї професії, почав працювати над нею. Хочу цим займатися, тому що люблю футбол і хочу залишатися в спорті. У футболі мені комфортно, але я не прагну ставати менеджером або тренером. Я хочу бути трохи більш вільним, але як і раніше залишатися у футболі", - розповів Вілліан.

Нині Вілліану 32 роки, а його контракт з канонірами розрахований до літа 2023-го.

Раніше, головний тренер Шахтаря отримав пропозицію з Катару.

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