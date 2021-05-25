Чехія оголосила заявку на Євро-2020

Стала відома заявка Чехії.

Тренерський штаб збірної Чехії визначився із переліком виконавців, які поїдуть на цьогорічний чемпіонат Європи.

Про це повідомляє прсслужба Футбольної асоціації Чехії.

До остаточної заявки команди потрапили 23 гравці:

Воротарі: Вацлік, Мандоус, Павленка

Захисники: Боржіл, Зіма, Брабец, Кадержабек, Калас, Матею, Цоуфал, Челюстка

Півзахисники: Барак, Даріда, Крал, Масопуст, Шевчик, Голеш, Пешек, Соучек

Нападники: Видра, Крменчік, Пекхарт, Шик

На груповому етапі Євро-2020 збірна Чехії поміряється силами з командами Шотландії, Хорватії та Англії.

Раніше, Іспанія здивувала заявкою на чемпіонат Європи.