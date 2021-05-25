Чехія оголосила заявку на Євро-2020

Джерело - football24.ua.
Тренерський штаб збірної Чехії визначився із переліком виконавців, які поїдуть на цьогорічний чемпіонат Європи.
Про це повідомляє прсслужба Футбольної асоціації Чехії.
До остаточної заявки команди потрапили 23 гравці:
Воротарі: Вацлік, Мандоус, Павленка
Захисники: Боржіл, Зіма, Брабец, Кадержабек, Калас, Матею, Цоуфал, Челюстка
Півзахисники: Барак, Даріда, Крал, Масопуст, Шевчик, Голеш, Пешек, Соучек
Нападники: Видра, Крменчік, Пекхарт, Шик
На груповому етапі Євро-2020 збірна Чехії поміряється силами з командами Шотландії, Хорватії та Англії.
Раніше, Іспанія здивувала заявкою на чемпіонат Європи.
Představujeme vám nominaci Jaroslava Šilhavého na #EURO2020 🏆#ceskarepre 🇨🇿 pic.twitter.com/CnHttpCY2q— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 25, 2021