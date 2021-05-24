 Без Рамоса: Збірна Іспанії назвала заявку на Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Без Рамоса: Збірна Іспанії назвала заявку на Євро-2020

Сьогодні 14:14 415 0
Стала відома заявка збірної Іспанії на чемпіонат Європи
Без Рамоса: Збірна Іспанії назвала заявку на Євро-2020
#Іспанія, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке оголосив список гравців, які гратимуть на Євро-2020.

У заявку команди не потрапив капітан Реала Серхіо Рамос.

Актуально: Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

Склад збірної Іспанії:

Воротарі: Де Хеа, Роберт Санчес, Сімон;

Захисники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Ляпорт, Ерік Гарсія, Дієго Льоренте, Аспілікуета;

Півзахисники: Маркос Льоренте, Бускетс, Родрі, Педрі, Тьягу Алькантара, Коке, Фабіан Руїс, Сарабія;

Нападники: Ольмо, Оярсабаль, Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре

Суперниками іспанців в групі E будуть Швеція, Польща та Словаччина.

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