Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке оголосив список гравців, які гратимуть на Євро-2020.
У заявку команди не потрапив капітан Реала Серхіо Рамос.
Актуально: Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка
Склад збірної Іспанії:
Воротарі: Де Хеа, Роберт Санчес, Сімон;
Захисники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Ляпорт, Ерік Гарсія, Дієго Льоренте, Аспілікуета;
Півзахисники: Маркос Льоренте, Бускетс, Родрі, Педрі, Тьягу Алькантара, Коке, Фабіан Руїс, Сарабія;
Нападники: Ольмо, Оярсабаль, Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре
Суперниками іспанців в групі E будуть Швеція, Польща та Словаччина.