Екстренер Львова може очолити Прикарпаття

Джерело - sportarena.com.
Колишній керманич Львова Віталій Шумський може відновити тренерську діяльність у нижчому дивізіоні.
Про це повідомляє Sportаrena.
48-річний фахівець – один з претендентів на посаду головного тренера івано-франківського Прикарпаття. Окрім нього, відомі ще два кандидати – Василь Малик (екснаставник тернопільської Ниви) та Володимир Ковалюк (директор івано-франківського стадіону Рух).
Наразі команда з Івано-Франківська перебуває в зоні вильоту, посідаючи передостанню сходинку турнірної таблиці Першої ліги.
Нагадаємо, Прикарпаття звільнило головного тренера.