Екстренер Львова може очолити Прикарпаття

Віталій Шумський може очолити клуб Першої ліги

Колишній керманич Львова Віталій Шумський може відновити тренерську діяльність у нижчому дивізіоні.

Про це повідомляє Sportаrena.

48-річний фахівець – один з претендентів на посаду головного тренера івано-франківського Прикарпаття. Окрім нього, відомі ще два кандидати – Василь Малик (екснаставник тернопільської Ниви) та Володимир Ковалюк (директор івано-франківського стадіону Рух).

Наразі команда з Івано-Франківська перебуває в зоні вильоту, посідаючи передостанню сходинку турнірної таблиці Першої ліги.

Нагадаємо, Прикарпаття звільнило головного тренера.