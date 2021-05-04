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Екстренер Львова може очолити Прикарпаття

Сьогодні 22:12 543 0
Віталій Шумський може очолити клуб Першої ліги
Екстренер Львова може очолити Прикарпаття
#Шумський, #Прикарпаття

Джерело - sportarena.com.

Колишній керманич Львова Віталій Шумський може відновити тренерську діяльність у нижчому дивізіоні.

Про це повідомляє Sportаrena.

48-річний фахівець – один з претендентів на посаду головного тренера івано-франківського Прикарпаття. Окрім нього, відомі ще два кандидати – Василь Малик (екснаставник тернопільської Ниви) та Володимир Ковалюк (директор івано-франківського стадіону Рух).

Наразі команда з Івано-Франківська перебуває в зоні вильоту, посідаючи передостанню сходинку турнірної таблиці Першої ліги.

Нагадаємо, Прикарпаття звільнило головного тренера.

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