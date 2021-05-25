Мілан знайшов заміну Доннаруммі

25-річний кіпер прибув у Мілан

Воротар французького Лілля Майк Меньян близький до переходу в італійський Мілан.

Про це повідомляє Football Italia.

У вівторок Меньян пройде медобстеження заради переходу в Мілан. Напередодні воротар збірної Франції узгодив 5-річний контракт із "россонері". Трансфер Меньяна коштуватиме міланцям 15 млн євро. На Сан-Сіро голкіпер зароблятиме 3 млн у євровалюті на рік.

Підписання француза спровоковане ймовірним відходом Джанлуїджі Доннарумми.

У сезоні 2020/21 Майк Меньян провів 48 матчів у всіх турнірах за Лілль, 23 із них – на "нуль".