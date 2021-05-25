Клуб УПЛ Олімпік може зникнути з футбольної карти.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик

"Я не виключаю варіант, що Олімпік зникне. Складна ситуація. У нас були різні ситуації з Владиславом Гельзіним.

З приводу дискваліфікації. Я проти того, щоб було матюччя. Я проти того, щоб президенти клубів заходили в роздягальню до арбітрів. 5 років – це вхідний квиток, це за те, що президент заходить до роздягальні. Якщо дати йому менше, то всі футболісти та тренери почнуть думати, що так можна робити. І вони почнуть бігати по тих роздягальнях та ганяти арбітрів. Це буде хаос.

Востаннє, коли я спілкувався з Гельзіним, десь місяць тому, він говорив, що цілком можлива історія, при якій він не буде далі підтримувати Олімпік ні фінансово, ні іншим чином. Але зараз іншого виходу немає", - розповів Циганик.