Президента Олімпіка відсторонили від футболу на 5 років

Джерело - Чемпіон.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вирішив дискваліфікувати президента Олімпіка Владислава Гельзіна на 5 років.

Про це розповів секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

УАФ прийняла рішення заборонити Гельзіну будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років. Плюс 5 років умовно,

Також президент Олімпіка заплатить штраф у розмірі 250 тис гривень

Нагадаємо, Гельзін після матчу УПЛ з Шахтарем нецензурно висловлювався на адресу суддівського корпусу, а також увірвався в кімнату арбітрів.

Раніше, в УАФ підготували революційні зміни для арбітрів.