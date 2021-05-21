Джерело - Чемпіон.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вирішив дискваліфікувати президента Олімпіка Владислава Гельзіна на 5 років.
Про це розповів секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.
УАФ прийняла рішення заборонити Гельзіну будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років. Плюс 5 років умовно,
Також президент Олімпіка заплатить штраф у розмірі 250 тис гривень
Нагадаємо, Гельзін після матчу УПЛ з Шахтарем нецензурно висловлювався на адресу суддівського корпусу, а також увірвався в кімнату арбітрів.
Раніше, в УАФ підготували революційні зміни для арбітрів.