Джерело - Чемпіон.
Ніцца здобула мінімальну перемогу над Ліоном у рамках 38 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
38 тур, 23 травня
Голи: 1:0 - 14 Екамбі, 1:1 - 27 Дольберг, 2:1 - 40 Екамбі, 2:2 - 50 Камара, 2:3 - 57 Саліба
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|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Ніцца здобула мінімальну перемогу над Ліоном у рамках 38 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
38 тур, 23 травня
Голи: 1:0 - 14 Екамбі, 1:1 - 27 Дольберг, 2:1 - 40 Екамбі, 2:2 - 50 Камара, 2:3 - 57 Саліба