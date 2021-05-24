 Ліон - Ніцца 2:3. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Ліон - Ніцца 2:3. Огляд матчу

Сьогодні 18:58 212 0
Лілль став чемпіоном Франції
Ліон - Ніцца 2:3. Огляд матчу
#Ніцца, #Ліон, #Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Ніцца здобула мінімальну перемогу над Ліоном у рамках 38 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
38 тур, 23 травня

Ліон - Ніцца 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 14 Екамбі, 1:1 - 27 Дольберг, 2:1 - 40 Екамбі, 2:2 - 50 Камара, 2:3 - 57 Саліба

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