Джерело - Чемпіон.
Лілль здобув мінімальну перемогу над Анже у рамках 38 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
38 тур, 23 травня
Голи: 0:1 - 10 Девід, 0:2 - 45+1 Йилмаз, 1:2 - 90+1 Фюльжені
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|2000
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|3000
|На сайт
|4
|1500
|На сайт
|5
|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Лілль здобув мінімальну перемогу над Анже у рамках 38 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
38 тур, 23 травня
Голи: 0:1 - 10 Девід, 0:2 - 45+1 Йилмаз, 1:2 - 90+1 Фюльжені