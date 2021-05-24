Де Дзербі: З Шахтарем ще нічого не вирішено

Наставник Сассуоло Роберто Де Дзербі оцінив перехід у Шахтар.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Я в Шахтарі? Можливо. Ми повинні зустрітися, щоб остаточно все владнати. Ще нічого не вирішено, сьогодні я хотів би поговорити про Сассуоло. Я намагався отримати можливість проявити свої навички. Я покидаю клуб, тому що вважаю, що більшого зробити не можна", – розповів Де Дзербі.