 Шевченко оцінив гру Довбика | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко оцінив гру Довбика

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Андрій Шевченко прокоментував гру Артема Довбика
Шевченко оцінив гру Довбика
#Довбик, #Шевченко, #Україна

Джерело - УАФ.

Нападник Артем Довбик ще не готовий грати за збірну України.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Коли нападник виходить, він має забивати. Артем мав моменти, але не реалізував їх. Водночас він добре рухався, узяв участь у гольовій комбінації. Йому треба прогресувати. Зараз говорити, що Довбик уже готовий грати за збірну, ще не можна, але в нього є якості, які дозволяють йому скласти конкуренцію іншим форвардам", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, збірна України вирвала нічию в матчі з Бахрейном.

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