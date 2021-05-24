Трубін вибачився перед уболівальниками збірної України

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін відреагував на поєдинок проти Бахрейну (1:1) в рамках підготовки до матчів Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Хочу вибачитися перед уболівальниками за свою гру. Провалив гру, була помилка, і я хочу вибачитися перед фанатами і партнерами. Цей результат - моя вина. Через мою дурну помилку пропустили і почали поспішати. Мені не треба було виходити, м'яч йшов у сторону і наш захисник супроводжував. Треба було залишатися в воротах і тримати позицію.

Добре грали в другому таймі, але було важко після циклу тренувань. Суперник добре пресингував. Не думаю, що проблема в тому, що не було кількох лідерів - у нас є кваліфіковані гравці, які можуть їх замінити. Нічия буде хорошим уроком особисто для мене", - відзначив Трубін.