 Трубін вибачився перед уболівальниками збірної України | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України вирвала нічию в матчі з Бахрейном
Вчора 22:54 1438
Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Костюк втратила одну позицію
Сьогодні 10:13 108461
Лілль переміг Анже та став чемпіоном Франції
Вчора 23:55 530
Ювентус розгромив Болонью та здобув путівку до Ліги чемпіонів
Вчора 23:43 734
Україна - Бахрейн: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:00 1591
Збірна України - Збірна Бахрейну 1:1. Як це було
Вчора 22:55 7517
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Монако
Вчора 18:09 514
Шевченко назвав заявку збірної України на матч з Бахрейном
Вчора 12:15 1534
Ф'юрі підписав контракт на третій бій з Вайлдером
Вчора 08:29 886
Україна - Бахрейн: Де дивитися контрольний матч
Вчора 08:18 3081
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5 2200 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Нова ведуча Великого футболу і наречена гравця Шахтаря
Дівчина дня. Нова ведуча Великого футболу і наречена гравця Шахтаря Valeriy Ruchka
22.05.2021 14:45 2543
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа Андрій Твердохліб
22.05.2021 08:19 947 2
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів Андрій Твердохліб
22.05.2021 08:04 1810
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
21.05.2021 15:07 4862
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
20.05.2021 18:40 639
Прямі трансляції
Навколо спорту

Трубін вибачився перед уболівальниками збірної України

Сьогодні 09:12 1217 0
Анатолій Трубін прокоментував матч проти Бахрейна
Трубін вибачився перед уболівальниками збірної України
#Трубін

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін відреагував на поєдинок проти Бахрейну (1:1) в рамках підготовки до матчів Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Хочу вибачитися перед уболівальниками за свою гру. Провалив гру, була помилка, і я хочу вибачитися перед фанатами і партнерами. Цей результат - моя вина. Через мою дурну помилку пропустили і почали поспішати. Мені не треба було виходити, м'яч йшов у сторону і наш захисник супроводжував. Треба було залишатися в воротах і тримати позицію.

Добре грали в другому таймі, але було важко після циклу тренувань. Суперник добре пресингував. Не думаю, що проблема в тому, що не було кількох лідерів - у нас є кваліфіковані гравці, які можуть їх замінити. Нічия буде хорошим уроком особисто для мене", - відзначив Трубін.

Нагадаємо, збірна України вирвала нічию в матчі з Бахрейном.

Коментарі ()