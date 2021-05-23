Ювентус розгромив Болонью та здобув путівку до Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 травня, відбулися матчі заключного туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
38 тур, 23 травня
Аталанта - Мілан 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Кессі(П), 0:2 - 90+2 Кессі(П)
Болонья - Ювентус 1:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 6 Кьєза, 0:2 - 29 Мората, 0:3 - 45 Рабьо, 0:4 - 47 Мората, 1:4 - 86 Орсоліні
Наполі - Верона 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 60 Рахмані, 1:1 - 69 Фараоні
Сассуоло - Лаціо 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Кіріопулос, 2:0 - 78 Берарді(П)
Спеція - Рома 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Верде, 2:0 - 38 Побега, 2:1 - 52 Ель-Шаараві, 2:2 - 85 Мхітарян
Торіно - Беневенто 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Бремер, 1:1 - 72 Тельо
Таким чинном місце у Лізі чемпіонів завоював Інтер, Мілан, Аталанта та Ювентус.
У Лізі Європи буде грати Наполі та Лаціо. У Лізі конференції від Італії буде виступати Рома.