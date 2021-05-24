 Збірна України - Збірна Бахрейну 1:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України - Збірна Бахрейну 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 00:09 157 0
Гол Циганкова врятував команду від поразки
Збірна України - Збірна Бахрейну 1:1. Огляд матчу
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України розписала мирову з Бахрейном у контрольному матчі напередодні Євро-2020.

Контрольний поєдинок
23 травня

Збірна України - Збірна Бахрейну 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Дія(П), 1:1 - 90+1 Циганков

Збірна України: Трубін, Тимчик(Караваєв 78), Кривцов(Попов 63), Матвієнко, Миколенко, Степаненко(Судаков 46), Макаренко(Сидорчук 63), Шапаренко, Марлос, Зубков(Циганков 46), Бєсєдін(Довбик 46)

Запасні: Пятов, Бущан, Сирота, Попов, Караваєв, Забарний, Судаков, Сидорчук, Лєднєв, Бондаренко, Циганков, Довбик

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