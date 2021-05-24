Джерело - Чемпіон.
Збірна України розписала мирову з Бахрейном у контрольному матчі напередодні Євро-2020.
Контрольний поєдинок
23 травня
Збірна України - Збірна Бахрейну 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 75 Дія(П), 1:1 - 90+1 Циганков
Збірна України: Трубін, Тимчик(Караваєв 78), Кривцов(Попов 63), Матвієнко, Миколенко, Степаненко(Судаков 46), Макаренко(Сидорчук 63), Шапаренко, Марлос, Зубков(Циганков 46), Бєсєдін(Довбик 46)
Запасні: Пятов, Бущан, Сирота, Попов, Караваєв, Забарний, Судаков, Сидорчук, Лєднєв, Бондаренко, Циганков, Довбик