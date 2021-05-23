Збірна України - Збірна Бахрейну 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України зіграла внічию з Бахрейном напередодні Євро-2020.

90' Сидорчук перед штрафним майданчиком збірної України грубо зіграв. Жовта для півзахисника Динамо.

90' ГООООЛ! Циганков зрівнює рахунок у матчі. Довбик виконав класний простріл у штрафному майданчику і Циганков класно замкнув цю передачу.

88' Дія класно виходив один на один, але пробив він повз ворота, пощастило збірній Україні зараз.

86' Продовжують українці насідати на ворота суперника, але до небезпеки справа не доходить.

84' У центрі поля збили Циганкова, штрафний на користь збірної України.

82' Караваєв прорвався до штрафного майданчика і пробивав по воротах, але захисник заблокував м'яч.

80' Циганков пробивав з-за меж штрафного майданчика, але воротарю вдалося парирувати цей удар.

78' Шапаренко пробивав зі штрафного, але м'яч пролетів повз ворота.

77' Заміна у складі збірної України. Замість Тимчика на поел вийшов Караваєв.

76' Потрійна заміна у складі Бахрейну. Замість Махруна, Аль Хумайдана та Набіля на поле вийшли Мадан, Халаїф та Аль Хааза.

74' Гол! Бахрейн виходить вперед! Дія паненкою переграв Трубіна.

72' Пенальті у ворота збірної України! Трубін невдало зіграв на виході і збив нападника збірної Бахрейну.

69' Тимчик впав у центрі поля, але свисток арбітра промовчав.

67' Довбик один на один вийшов з воротарем, обійшов його, але влучив у стійку. Дуже не пощастило Артему в цій ситуації.

65' Заміна у складі Бахрейну тепер. Замість Хасана на поле вийшов Дія.

63' Подвійна заміна в збірній Україні. Замість Кривцова та Макаренка на поле вийшли Попов та Сидорчук.

62' Шапаренко класно обіграв двох гравців і пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч прилетів у руки голкіперу.

61' Шапаренко тепер прорвався у штрафний майданчик і скидував під удар Судакову, але удар Георгія був заблокований.

60' Шапаренко виконував подачу, але гості без проблем відбилися.

59' Харам збив Макаренка, який втікав у небезпечну атаку. Суддя нагородив опорника Бахрейну жовтою карткою.

57' Контролює м'яч Бахрейн зараз, в основному на власній половині поля.

54' Миколенко сфолив у центрі поля, але після подачі зі штрафного нападник Бахрейну пробив головою повз ворота.

52' Марлос змістився у центр і пробивав по воротах, але влучив у захисника Бахрейну.

50' Аль Асвад грубо зіграв у центрі поля, жовта картка для гравця збірної Бахрейну.

48' Марлос класно отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах, але вище воріт пробив хавбек Шахтаря.

47' Потрійна заміна сталася в збірній Україні по перерві: замість Зубкова, Бєсєдіна та Степаненка на поле вийшли Циганков, Довбик та Судаков.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна України звісно більше атакує, проте відверто гольових моментів створено не було.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Марлос пробивав по воротах, м'яч від ноги захисника полетів на кут воротарського майданчику, де Зубков пробивав головою, але воротар зумів забрати м'яч у руки.

41' Бєсєдін з-під захисника пробивав, але м'яч рикошетом від обронця пішов на кутовий.

39' Пробивав Марлос, але поруч зі стійкою пролетів м'яч.

37' Мархун у підкаті збив Марлоса. Жовта картка гравцю Бахрейну і небезпечний штрафний для збірної України.

35' Бєсєдін пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч прилетів точно в руки воротарю.

33' Степаненко виконував дальню передачу на Зубкова, але вінгер Ференцвароша забіг у положення "поза грою".

31' Бєсєдін з дальньої дистанції пробивав, але м'яч пішов повз ворота.

29' Бахрейн заробив кутовий черговий, але Степаненко вибив головою м'яч подалі.

27' Тимчик намагався простріл виконувати, але м'яч від ноги захисника влучив в українця і пішов за межі поля.

25' Степаненко виконував навіс, але м'яч прилетів у руки голкіперу.

23' На газоні після зіткнення опинився Тарас Степаненко. Лікарі на полі.

21' Миколенко класно прорвався у штрафний майданчик і прострілював на Шапаренка, але Микола не зміг пробити у площину воріт.

19' Знову Трубін помилився з передачею, але швидко наші захисники повернули м'яч.

17' Знову Бахрейн навішував у штрафний майданчик, проте оборонці нашої збірної впевнено діять.

16' Кривцов грубо зіграв у центрі поля за що отримав жовті картки.

15' Пішла подача з кутового, але збірна України без проблем відбилася.

14' Трубін помилився з передачею і ледве не привіз гол у свої ворота, але Степаненко заблокував удар і перевів м'яч на кутовий.

12' Миколенка активно пресингували на фланзі, але захисник Динамо зміг заробити аут.

9' Марлос виконував подачу у штрафний майданчик, але м'яч перелетів усіх і Зубков забрав снаряд вже на фланзі.

7' Марлос проривався по центру, але захисники Бахрейну зупинили хавбека Шахтаря.

6' Контролює збірна України м'яч, але не поспішає йти вперед.

4' Макаренко виконував подачу з лівого флангу, але воротар вийшов і забрав м'яч у руки.

2' Тимчик з правого флангу виконував простріл у центр - Макаренко було незручно пробивати і він відкотив на Степаненка, який пробивав по воротах. Вийшло неточно.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн України.

Лунає гімн Бахрейну.

Команди виходять на поле!

Визначився стартовий склад збірної України.

Збірна України зіграє з командою Бахрейну в контрольній у рамках підготовки до чемпіонату Європи.

Матч відбудеться у неділю, 23 травня, о 21:00, на стадіоні Металіст.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 20:45.