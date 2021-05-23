Збірна України - Збірна Бахрейну 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

65' Заміна у складі Бахрейну тепер. Замість Хасана на поле вийшов Дхія.

63' Подвійна заміна в збірній Україні. Замість Кривцова та Макаренка на поле вийшли Попов та Сидорчук.

62' Шапаренко класно обіграв двох гравців і пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч прилетів у руки голкіперу.

61' Шапаренко тепер прорвався у штрафний майданчик і скидував під удар Судакову, але удар Георгія був заблокований.

60' Шапаренко виконував подачу, але гості без проблем відбилися.

59' Харам збив Макаренка, який втікав у небезпечну атаку. Суддя нагородив опорника Бахрейну жовтою карткою.

57' Контролює м'яч Бахрейн зараз, в основному на власній половині поля.

54' Миколенко сфолив у центрі поля, але після подачі зі штрафного нападник Бахрейну пробив головою повз ворота.

52' Марлос змістився у центр і пробивав по воротах, але влучив у захисника Бахрейну.

50' Аль Асвад грубо зіграв у центрі поля, жовта картка для гравця збірної Бахрейну.

48' Марлос класно отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах, але вище воріт пробив хавбек Шахтаря.

47' Потрійна заміна сталася в збірній Україні по перерві: замість Зубкова, Бєсєдіна та Степаненка на поле вийшли Циганков, Довбик та Судаков.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна України звісно більше атакує, проте відверто гольових моментів створено не було.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Марлос пробивав по воротах, м'яч від ноги захисника полетів на кут воротарського майданчику, де Зубков пробивав головою, але воротар зумів забрати м'яч у руки.

41' Бєсєдін з-під захисника пробивав, але м'яч рикошетом від обронця пішов на кутовий.

39' Пробивав Марлос, але поруч зі стійкою пролетів м'яч.

37' Мархун у підкаті збив Марлоса. Жовта картка гравцю Бахрейну і небезпечний штрафний для збірної України.

35' Бєсєдін пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч прилетів точно в руки воротарю.

33' Степаненко виконував дальню передачу на Зубкова, але вінгер Ференцвароша забіг у положення "поза грою".

31' Бєсєдін з дальньої дистанції пробивав, але м'яч пішов повз ворота.

29' Бахрейн заробив кутовий черговий, але Степаненко вибив головою м'яч подалі.

27' Тимчик намагався простріл виконувати, але м'яч від ноги захисника влучив в українця і пішов за межі поля.

25' Степаненко виконував навіс, але м'яч прилетів у руки голкіперу.

23' На газоні після зіткнення опинився Тарас Степаненко. Лікарі на полі.

21' Миколенко класно прорвався у штрафний майданчик і прострілював на Шапаренка, але Микола не зміг пробити у площину воріт.

19' Знову Трубін помилився з передачею, але швидко наші захисники повернули м'яч.

17' Знову Бахрейн навішував у штрафний майданчик, проте оборонці нашої збірної впевнено діять.

16' Кривцов грубо зіграв у центрі поля за що отримав жовті картки.

15' Пішла подача з кутового, але збірна України без проблем відбилася.

14' Трубін помилився з передачею і ледве не привіз гол у свої ворота, але Степаненко заблокував удар і перевів м'яч на кутовий.

12' Миколенка активно пресингували на фланзі, але захисник Динамо зміг заробити аут.

9' Марлос виконував подачу у штрафний майданчик, але м'яч перелетів усіх і Зубков забрав снаряд вже на фланзі.

7' Марлос проривався по центру, але захисники Бахрейну зупинили хавбека Шахтаря.

6' Контролює збірна України м'яч, але не поспішає йти вперед.

4' Макаренко виконував подачу з лівого флангу, але воротар вийшов і забрав м'яч у руки.

2' Тимчик з правого флангу виконував простріл у центр - Макаренко було незручно пробивати і він відкотив на Степаненка, який пробивав по воротах. Вийшло неточно.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн України.

Лунає гімн Бахрейну.

Команди виходять на поле!

Визначився стартовий склад збірної України.

Збірна України зіграє з командою Бахрейну в контрольній у рамках підготовки до чемпіонату Європи.

Матч відбудеться у неділю, 23 травня, о 21:00, на стадіоні Металіст.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 20:45.