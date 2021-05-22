Атлетіко перемогло Вальядолід та виграло чемпіонат Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 травня, відбулися матчі 38 туру іспанської Ла-Ліги.
Мадридський Атлетіко здобув перемогу над Вальядолідом та виграв чемпіонат Іспанії.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
38 тур, 22 травня
Вальядолід - Атлетіко 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Плано, 1:1 - 57 Корреа, 1:2 - 67 Суарес
Осасуна - Реал Сосьєдад 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - автогол Хуан
Реал - Вільярреал 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Піно, 1:1 - 87 Бензема, 2:1 - 90+2 Модрич
Сельта - Бетіс 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Аспас, 2:0 - 49 Мендес, 2:1 - 53 Іглесіас, 2:2 - 69 Фекір, 2:3 - 73 Руїс
Уеска - Валенсія 0:0
Ейбар - Барселона 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 81 Грізманн
Ельче - Атлетік 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Боє, 2:0 - 73 Гуті
Нагадаємо, Атлетіко сподівається повернути Грізманна.