Атлетіко сподівається повернути Грізманна

Про це повідомив президент клубу Енріке Сересо

Джерело - AS.

Президент Атлетіко Мадрид Енріке Сересо хотів би повернути свого ексфорварда Антуана Грізманна, який зараз виступає за Барселону.

Про це заявив сам менеджер.

"Грізманн - блискучий футболіст. Я сподіваюся повернути його, але не думаю, що Барселона захоче продавати Грізманна. Антуан входить в футбольну еліту. Будь-яка команда була б дуже рада мати в своєму розпорядженні Грізманна. Він провів тут чудові роки і був повністю сфокусований на Атлетіко Це наш друг", - зазначив Сересо.

Грізманн виступав за Атлетіко з 2014 по 2019 роки. У нинішньому сезоні на його рахунку 19 голів і 12 асистів в 50 матчах за "Барселону" у всіх турнірах.

Нагадаємо, Реал переграв Атлетік.