Атлетіко сподівається повернути Грізманна

Джерело - AS.
Президент Атлетіко Мадрид Енріке Сересо хотів би повернути свого ексфорварда Антуана Грізманна, який зараз виступає за Барселону.
Про це заявив сам менеджер.
"Грізманн - блискучий футболіст. Я сподіваюся повернути його, але не думаю, що Барселона захоче продавати Грізманна.
Антуан входить в футбольну еліту. Будь-яка команда була б дуже рада мати в своєму розпорядженні Грізманна. Він провів тут чудові роки і був повністю сфокусований на Атлетіко Це наш друг", - зазначив Сересо.
Грізманн виступав за Атлетіко з 2014 по 2019 роки. У нинішньому сезоні на його рахунку 19 голів і 12 асистів в 50 матчах за "Барселону" у всіх турнірах.
Нагадаємо, Реал переграв Атлетік.