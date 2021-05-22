 Баварія розгромила Аугсбург та інші результати 34 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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#Бундесліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 травня, відбулися матчі 34 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
34 тур, 22 травня

Айнтрахт - Фрайбург 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Сілва(П), 1:1 - 77 Чон У Йон, 2:1 - 77 Туре, 3:1 - 90+2 Ахе

Баварія - Аугсбург 5:2 (4:0)

Голи: 1:0 - 9 автогол Гауелеу, 2:0 - 23 Гнабрі, 3:0 - 33 Кімміх, 4:0 - 43 Коман, 4:1 - 67 Хан, 4:2 - 72 Нідерлерхнер, 5:2 - Левандовський

Боруссія Д - Баєр 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Голанд, 2:0 - 51 Ройс, 3:0 - 84 Голанд, 3:1 - 89 Бендер

Вердер - Боруссія М 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Штіндль, 0:2 - 52 Тюрам, 0:3 - 58 Бенсебаїні, 0:4 - 67 Нойхаус, 1:4 - 80 Рашица, 2:4 - 84 Фуллкруг

Вольфсбург - Майнц 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Боетіюс, 1:1 - 47 Філіпп, 1:2 - 54 Куайсон, 2:2 - 66 Жоао Віктор, 2:3 - 77 Белль

Кельн - Шальке 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 86 Борнов

Уніон Берлін - РБ Лейпциг 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Клюйверт, 1:1 - 67 Фрідріх, 2:1 - 90+2 Крузе

Гоффенгайм - Герта 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Даріда, 1:1 - 49 Адамян, 2:1 - 90 Крамарич

Штутгарт - Армінія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 66 Клос(П), 0:2 - 72 Доан

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