Челсі хоче перехопити Кейна

Гаррі Кейн хоче покинути Тоттенгем

Форвард Тоттенгема Гаррі Кейн може перейти у Челсі.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво "аристократів" розглядає варіант включення в угоду по Кейну одного зі своїх гравців - форварда Теммі Абрахамма або голкіпера Кепу Аррісабалагу. При цьому Челсі побоюється, що Тоттенгем відмовиться від переговорів по Кейну, щоб не посилювати прямих конкурентів по англійській Прем'єр-лізі. Однак вирішальне слово може сказати сам футболіст.

Кейн також перебуває в шорт-листах Барселони, Реала, Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.

Раніше, Кейн хоче перейти в один з клубів Манчестера.