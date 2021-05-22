Ребров може очолити турецький ТОП-клуб

Наставник Ференцвароша потрапив в шорт-лист Фенербахче

Фенербахче розглядає кандидатуру Сергія Реброва на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Fanatik.

Також в шорт-листі стамбульського клубу такі імена як Люсьєн Фавр, Емре Белезоглу, Златко Даліч і Йоахім Лев.

Контракт Реброва з Ференцварошем розрахований до літа 2022 року, однак імовірність того, що тренер покине угорський клуб вже цього літа, дуже висока. Раніше вже повідомлялося про те, що Ребров близький до переходу в клуб з ОАЕ.

Фенербахче в нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини зайняв третє місце і в наступному сезоні зіграє в Лізі конференцій.

Сам Ребров вже виступав за Фенербахче в якості гравця в 2003-3004 роках, і ставав з клубом чемпіоном Туреччини.