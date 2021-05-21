 Ребров близький до підписання контракту з клубом з ОАЕ | Футбол | Champion.com.ua
Ребров близький до підписання контракту з клубом з ОАЕ
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Ребров близький до підписання контракту з клубом з ОАЕ

Сьогодні 10:54 692 0
Українського фахівця сватають в Аль-Айн
Ребров близький до підписання контракту з клубом з ОАЕ
#Ребров

Джерело - sport.ua.

Наступною зупинкою в тренерській кар'єрі українського наставника Ференцвароша Сергія Реброва можуть стати Об'єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє UAEkick.

Клуб Аль-Айн дуже близький до того, щоб підписати контракт з українським тренером. Подробиці не повідомляються.

Відзначимо, що Аль-Айн - один з найуспішніших клубів в країні. Команда 13 разів вигравав чемпіонат (рекорд), 7 разів ставала володарем Кубка і 5 - Суперкубка ОАЕ (рекорд). У 2003 році перемагала в азіатській Лізі чемпіонів. Останнє чемпіонство датоване сезоном 2017/18. У тому ж 2018-му клуб вийшов до фіналу Клубного чемпіонату світу, де програв Реалу (1:4).

На цей час Аль-Айн тренує португальський фахівець Педру Емануел, але команда в поточному сезоні фінішувала лише шостою в чемпіонаті, що стало найгіршим результатом за останні сім років.

Раніше повідомлялося, що Ребров відправляється до Афін на переговори з клубом АЕК.

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