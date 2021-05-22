 Газіантеп підписав 19-річного вихованця академії Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
Ребров близький до підписання контракту з клубом з ОАЕ
Вчора 10:54 1888
Стало відомо коли Шахтар оголосить про підписання Де Дзербі
Сьогодні 10:24 200
Суркіс: Луческу вдалося зробити те, що свого часу вдавалося тільки Лобановському
Сьогодні 09:39 325
Редкач - Берінчику: Знову випив і не закусив
Сьогодні 08:54 1044 1
Збірна України зазнала ще однієї втрати перед Євро-2020
Сьогодні 08:08 1029
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 07:08 4762
Геращенко перемогла Магучіх на турнірі у Німеччині
Вчора 22:11 624
В УАФ анонсували нову форму збірної України
Вчора 21:26 1299
Говоров здобув срібло чемпіонату Європи
Вчора 20:25 425
Метал підсилився ексгравцем збірної України
Вчора 18:45 1616
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5 2200 На сайт

 

Блоги
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:19 270 1
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:04 1461
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 15:07 3714
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
20.05.2021 18:40 560
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч Valeriy Ruchka
20.05.2021 12:41 4094
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
20.05.2021 12:39 11744
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА Valeriy Ruchka
20.05.2021 11:39 428
Вирішальний триочковий Леброна через Каррі, що подарував Лейкерс путівку в плей-оф
Вирішальний триочковий Леброна через Каррі, що подарував Лейкерс путівку в плей-оф Valeriy Ruchka
20.05.2021 10:04 607
Маліновський забиває у фіналі Кубка Італії
Маліновський забиває у фіналі Кубка Італії Valeriy Ruchka
19.05.2021 22:52 3603
Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США
Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США Valeriy Ruchka
19.05.2021 21:43 19477
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:11 1321
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів Андрій Твердохліб
18.05.2021 21:01 3406
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань Андрій Твердохліб
18.05.2021 20:01 19103
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм Андрій Твердохліб
18.05.2021 19:06 596
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х Андрій Твердохліб
18.05.2021 18:49 1333
Прямі трансляції
Навколо спорту

Газіантеп підписав 19-річного вихованця академії Шахтаря

Сьогодні 11:40 77 0
Кобилянський підписав довгостроковий контракт з клубом
Газіантеп підписав 19-річного вихованця академії Шахтаря
#Газіантеп

Джерело - sport.ua.

Представник турецької Суперліги Газіантеп підписав 19-річного вихованця академії Шахтаря Владислава Кобилянського, який грає на позиції центрального півзахисника.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Договір розрахований на 5 років. У Газіантепі Кобилянський перейшов на правах вільного агента, в статусі якого перебував кілька місяців після відходу з академії Шахтаря.

Відзначається, що перед підписанням професійного контракту з Газіантепом Кобилянський протягом декількох місяців знаходився у системі клубу і виступав за молодіжну команду.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий підписати двох гравців із Серії А заради Де Дзербі.

Коментарі ()