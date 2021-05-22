Кобилянський підписав довгостроковий контракт з клубом

Представник турецької Суперліги Газіантеп підписав 19-річного вихованця академії Шахтаря Владислава Кобилянського, який грає на позиції центрального півзахисника.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Договір розрахований на 5 років. У Газіантепі Кобилянський перейшов на правах вільного агента, в статусі якого перебував кілька місяців після відходу з академії Шахтаря.

Відзначається, що перед підписанням професійного контракту з Газіантепом Кобилянський протягом декількох місяців знаходився у системі клубу і виступав за молодіжну команду.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий підписати двох гравців із Серії А заради Де Дзербі.