 Суркіс: Луческу знає ким замінити Миколенка | Футбол | Champion.com.ua
Суркіс: Луческу вдалося зробити те, що свого часу вдавалося тільки Лобановському
Сьогодні 09:39 434
Ребров може очолити турецький ТОП-клуб
Сьогодні 13:25 305 1
Стало відомо коли Шахтар оголосить про підписання Де Дзербі
Сьогодні 10:24 324
Редкач - Берінчику: Знову випив і не закусив
Сьогодні 08:54 1879 1
Збірна України зазнала ще однієї втрати перед Євро-2020
Сьогодні 08:08 1406
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 07:08 4907
Геращенко перемогла Магучіх на турнірі у Німеччині
Вчора 22:11 673
Визначилось можливе місце бою Джошуа - Усик
Вчора 21:54 2615
В УАФ анонсували нову форму збірної України
Вчора 21:26 1402
Говоров здобув срібло чемпіонату Європи
Вчора 20:25 436
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5 2200 На сайт

 

Блоги
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:19 367 2
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:04 1539
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 15:07 3857
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
20.05.2021 18:40 566
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч Valeriy Ruchka
20.05.2021 12:41 4101
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
20.05.2021 12:39 11747
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА Valeriy Ruchka
20.05.2021 11:39 434
Вирішальний триочковий Леброна через Каррі, що подарував Лейкерс путівку в плей-оф
Вирішальний триочковий Леброна через Каррі, що подарував Лейкерс путівку в плей-оф Valeriy Ruchka
20.05.2021 10:04 610
Маліновський забиває у фіналі Кубка Італії
Маліновський забиває у фіналі Кубка Італії Valeriy Ruchka
19.05.2021 22:52 3610
Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США
Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США Valeriy Ruchka
19.05.2021 21:43 19493
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:11 1328
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів Андрій Твердохліб
18.05.2021 21:01 3448
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань Андрій Твердохліб
18.05.2021 20:01 19126
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм Андрій Твердохліб
18.05.2021 19:06 601
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х Андрій Твердохліб
18.05.2021 18:49 1336
Прямі трансляції
Навколо спорту

Суркіс: Луческу знає ким замінити Миколенка

Сьогодні 13:09 379 0
Президент киян - про віддавання в оренду гравців клубу
Суркіс: Луческу знає ким замінити Миколенка
#Динамо, #Луческу, #Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо буде давати своїх гравців в оренду клубам УПЛ.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Прокоментувати можливість віддати багатьох футболістів в оренду одеському Чорноморцю? Це не байка, оскільки президент Чорноморця Климов попросив нас дати йому чотирьох футболістів, яких хотів бачити тренерський штаб. Ми їх дали, а все, що стосується подальшої співпраці з одеситами, Колосом або ще кимось - час покаже. Я з президентом ковалівського клубу Засухою у відмінних відносинах. Можливо, він прийде, а у мене будуть 15 футболістів, які не потрібні на даний момент, і він попросить у мене, скажімо, шістьох - і я йому їх дам. Вони ж повинні десь грати, а відпустити їх вільними агентами я не можу, адже, якщо вони вистрілять, мені доведеться купувати їх за мільйони доларів. Наприклад, Луческу подобався Вантух, дуже подобався, але на цій позиції є Кендзьора і Тимчик. Якщо ми продамо Томаша, Вантух відразу повернеться. Також є талановиті молоді хлопці Скорко і Вівчаренко - якщо піде Миколенко, Луческу на його місці бачить Вівчаренка і Сідклея. Склад обирає головний тренер, хто б не працював на цій посаді, я ніколи не втручався, склад я дізнавався так само, як і ви, з заявочного листа.

Проблема є, я розумію. Так одразу розлучитися з великою групою футболістів буде важко, оскільки серед них багато талановитих хлопців - Бражко, Біловар, Боль, інші, яких я не назвав. Якщо їм довіряти, у них є майбутнє. У той момент, коли зламалися Бурда і Попов, було прийнято рішення купити одного футболіста, і Луческу дав добро на це. Але через день-два він мені подзвонив і сказав, що не потрібно, що він попрацює з молодими футболістами, мовляв, узяв Забарного і вважає, що з нього може вийти толк. Я намагався його переконати, кажу, що ви провели всього пару тренувань, а нам потрібно виходити в Лігу чемпіонів. Він відповів: "У мене великий досвід" - на цьому розмову було закінчено, і він став довіряти Забарному", - зазначив Суркіс.

Раніше, Динамо першим зі спортивних клубів розпочне продавати NFT-квитки.

Коментарі ()