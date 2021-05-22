Суркіс: Луческу знає ким замінити Миколенка

Київське Динамо буде давати своїх гравців в оренду клубам УПЛ.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Прокоментувати можливість віддати багатьох футболістів в оренду одеському Чорноморцю? Це не байка, оскільки президент Чорноморця Климов попросив нас дати йому чотирьох футболістів, яких хотів бачити тренерський штаб. Ми їх дали, а все, що стосується подальшої співпраці з одеситами, Колосом або ще кимось - час покаже. Я з президентом ковалівського клубу Засухою у відмінних відносинах. Можливо, він прийде, а у мене будуть 15 футболістів, які не потрібні на даний момент, і він попросить у мене, скажімо, шістьох - і я йому їх дам. Вони ж повинні десь грати, а відпустити їх вільними агентами я не можу, адже, якщо вони вистрілять, мені доведеться купувати їх за мільйони доларів. Наприклад, Луческу подобався Вантух, дуже подобався, але на цій позиції є Кендзьора і Тимчик. Якщо ми продамо Томаша, Вантух відразу повернеться. Також є талановиті молоді хлопці Скорко і Вівчаренко - якщо піде Миколенко, Луческу на його місці бачить Вівчаренка і Сідклея. Склад обирає головний тренер, хто б не працював на цій посаді, я ніколи не втручався, склад я дізнавався так само, як і ви, з заявочного листа.

Проблема є, я розумію. Так одразу розлучитися з великою групою футболістів буде важко, оскільки серед них багато талановитих хлопців - Бражко, Біловар, Боль, інші, яких я не назвав. Якщо їм довіряти, у них є майбутнє. У той момент, коли зламалися Бурда і Попов, було прийнято рішення купити одного футболіста, і Луческу дав добро на це. Але через день-два він мені подзвонив і сказав, що не потрібно, що він попрацює з молодими футболістами, мовляв, узяв Забарного і вважає, що з нього може вийти толк. Я намагався його переконати, кажу, що ви провели всього пару тренувань, а нам потрібно виходити в Лігу чемпіонів. Він відповів: "У мене великий досвід" - на цьому розмову було закінчено, і він став довіряти Забарному", - зазначив Суркіс.