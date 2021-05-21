Лідер Манчестер Юнайтед пропустить фінал Ліги Європи

Капітан Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр пропустить фінал Ліги Європи проти Вільярреала.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Уле Гуннар Сульшер.

"Гаррі вже ходить, але від ходьби до бігу ще дуже далеко. Я не думаю, що ми побачимо його в Гданську.

Але, як я вже говорив багато разів, я збираюся дати йому до вечора вівторка. У його випадку зв'язкам потрібен час, щоб зажити.

Всі ви знаєте, що в роздягальні Гаррі - лідер. Він буде з нами, в роздягальні, і переконається, що всі готові до фіналу", - розповів Сульшер.