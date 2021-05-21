Метал підсилився ексгравцем збірної України

Метал підписав досвідченого голкіпера

Колишній воротар національної збірної України Олександр Рибка підписав контракт з Металом.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Останнім клубом 34-річного голкіпера була Лієпая, разом з якою Рибка в листопаді минулого року став володарем Кубка Латвії.

Виступаючи за Динамо і Шахтар, Олександр по чотири рази вигравав чемпіонат і Кубок України. В активі Рибки 11 матчів за молодіжну збірну України і 2 матчі - за головну команду країни.

Нагадаємо, Метал достроково посів перше місце у Другій лізі Б і вийшов у Першу лігу.