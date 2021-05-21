Рибка йде з Лієпаї

Джерело - Чемпіон.

33-річний ексголкіпер київського Динамо Олександр Рибка покидає латвійську Лієпаю.

Про це заявив сам футболіст.

"Це був незабутній рік. Новий досвід і новий трофей. Я познайомився з відмінними людьми і з хорошими футболістами! Цей етап моєї кар'єри і мого життя завжди залишиться в моєму серці, це були незабутні емоції. Завжди переживаю за вас і завжди з вами", - зазначив Рибка.

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Відзначимо, що Лієпая в сезоні-2020 виграла Кубок Латвії. Рибка прийшов до латвійського клубу в серпні минулого року і встиг зіграти 17 матчів, шість з яких відстояв на нуль.