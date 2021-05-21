 УАФ дискваліфікувала президента Олімпіка Гельзіна | Футбол | Champion.com.ua
Ребров близький до підписання контракту з клубом з ОАЕ
Сьогодні 10:54 1194
УАФ дискваліфікувала президента Олімпіка Гельзіна
Сьогодні 16:34 152
Маліновський названий найціннішим гравцем місяця в Серії А
Сьогодні 14:05 468
Гранада зацікавилася голкіпером збірної України
Сьогодні 11:54 1046
Ф'юрі і Вайлдер погодили контракт на бій
Сьогодні 08:39 2452
Вашингтон Леня знищив Індіану та вийшов до плей-оф НБА
Сьогодні 08:23 440
Сьогодні стартує чемпіонат світу з хокею - розклад матчів
Сьогодні 06:14 3464
WBO найближчим часом призначить бій Джошуа і Усика
Вчора 20:29 1447
Зоря готує трансфер нападника Фенербахче
Вчора 19:46 1316
Півзахисник Динамо покинув збірну України
Вчора 19:25 2182
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5 2200 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:07 290
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
Вчора 18:40 492
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч Valeriy Ruchka
Вчора 12:41 4044
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
Вчора 12:39 11610
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА Valeriy Ruchka
Вчора 11:39 362
Головний тренер українського клубу провів сенсаційну пресконференцію. ВІДЕО
Головний тренер українського клубу провів сенсаційну пресконференцію. ВІДЕО Valeriy Ruchka
19.05.2021 12:04 983
Запросили в клуб? Шевченко зустрівся з відомими функціонерами
Запросили в клуб? Шевченко зустрівся з відомими функціонерами Valeriy Ruchka
19.05.2021 11:07 2166
Матвієнко дотепно потролив Зінченка в Instagram
Матвієнко дотепно потролив Зінченка в Instagram Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:43 1376
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:11 1270
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів Андрій Твердохліб
18.05.2021 21:01 3230
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань Андрій Твердохліб
18.05.2021 20:01 18651
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм Андрій Твердохліб
18.05.2021 19:06 551
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х Андрій Твердохліб
18.05.2021 18:49 1257
У збірній України - неймовірна атмосфера - Шевченко особисто допомагає футболістам відновлюватися
У збірній України - неймовірна атмосфера - Шевченко особисто допомагає футболістам відновлюватися Андрій Твердохліб
18.05.2021 10:07 1598
Найкраща ринг-герл світу продовжує радувати фанатів гарячими фото
Найкраща ринг-герл світу продовжує радувати фанатів гарячими фото Андрій Твердохліб
18.05.2021 07:51 1880
Прямі трансляції
Навколо спорту

УАФ дискваліфікувала президента Олімпіка Гельзіна

Сьогодні 16:34 152 0
Президента Олімпіка відсторонили від футболу на 5 років
УАФ дискваліфікувала президента Олімпіка Гельзіна
#Гельзін, #Олімпік

Джерело - Чемпіон.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вирішив дискваліфікувати президента Олімпіка Владислава Гельзіна на 5 років.

Про це розповів секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

УАФ прийняла рішення заборонити Гельзіну будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років. Плюс 5 років умовно,

Також президент Олімпіка заплатить штраф у розмірі 250 тис гривень

Нагадаємо, Гельзін після матчу УПЛ з Шахтарем нецензурно висловлювався на адресу суддівського корпусу, а також увірвався в кімнату арбітрів.

Раніше, в УАФ підготували революційні зміни для арбітрів.

Коментарі ()