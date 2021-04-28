В УАФ підготували революційні зміни для арбітрів

У наступному сезоні УПЛ арбітри будуть пояснювати свої рішення.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"Як нам стало відомо з джерел у Комітеті арбітрів УАФ, починаючи з наступного сезону в Регламент проведення змагань вводиться важливе нововведення – головні арбітри матчів будуть зобов'язані давати після матчу флеш-інтерв'ю трансляторам щодо поєдинку і прийнятих рішень.

Зміни до Регламенту УПЛ надіслані клубам для розгляду. Важко уявити собі, що по даному пункту у кого-небудь виникнуть заперечення", – йдеться в повідомленні.