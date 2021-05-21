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Павелко відреагував на контракт Шевченка

Сьогодні 16:13 382 0
Андрій Павелко прокоментував контракт з головним тренером збірної України
Павелко відреагував на контракт Шевченка
#Павелко, #Шевченко

Джерело - Великий футбол.

Президент УАФ Андрій Павелко відреагував на чутки навколо можливого відходу зі збірної України Андрія Шевченка за підсумками Євро-2020.

Про це розповів сам функціонер.

"Ми часто коментували це питання. У Шевченка чинний контракт з можливістю продовження до ЧС-2022. Є така опція. Ми говорили з Шевченком, нічого не змінилося. Всі повинні розуміти, що наша збірна буде з тим тренерським штабом, який дає результат. Не бачу передумов, щоб Шевченко не допрацював контракт до кінця відбору ЧС-2022 і, сподіваюся, сам чемпіонат світу.

Звичайно, якщо успішний виступ на Євро дасть якийсь великий інтерес до Шевченка, то ми розуміємо, що це життя. Але зараз ніяких переговорів або розмов немає", - сказав Павелко.

Раніше повідомлялося, що Ребров підписав контракт зі збірною України.

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