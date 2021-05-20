В українського тренера Сергія Реброва, який нещодавно залишив посаду наставника Ференцвароша, є контракт зі збірною України.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Коли 12 листопада минулого року ми перші озвучили інформацію про те, що Ребров підписав попередній контракт із національною збірною України, нарвалися на хвилю хейту і звинувачень в дезінформації від самої ФФУ/УАФ та інших сателітів.

Стоїмо на своєму. Контракт є. І нам це відомо від людини, яка особисто брала участь в його підготовці і підписанні. І тепер все залежить від нинішнього головного тренера збірної, який розраховував на велику кількість пропозицій, а їх як би вже і немає. І тепер є ризик комусь із друзів-партнерів залишитися біля розбитого корита. Бо місце тренера в збірній тільки одне, а, побивши горшки з угорцями, Ребров ризикує залишитися ні з чим, оскільки, за умовами угоди з федерацією Павелка, контракт Сергія вступає в силу тільки після відходу Шевченка. А Андрій внаслідок відсутності пропозицій може активувати свою опцію з +1,5 року контракту після ЧЄ. Така ситуація", — йдеться в повідомленні.