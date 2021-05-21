Монца зацікавлена у підписанні Буффона

Бьянкороссі не змогли вийти в Серію A

Джерело - Чемпіон.

Монца зацікавлена ​​в підписанні голкіпера Ювентуса Джанлуїджі Буффона.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра

В кінці сезону 43-річний воротар покине Стару синьйору в статусі вільного агента. У квітні інтерес до Буффона проявляла Аталанта.

Il #Monza corteggia Gigi #Buffon. Adriano #Galliani era stato a un passo dall'ingaggiarlo nell'estate 2006 all'#ACMilan e 15 anni dopo ci riprova: il portiere della #Juventus alludeva all'ad brianzolo quando parlava di un dirigente folle e ambizioso come lui. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 20, 2021

У нинішньому сезоні Буффон зіграв в 14 матчах Ювентуса у всіх турнірах, пропустивши шість м'ячів.

На цьому тижні Ювентус виграв Кубок Італії, перемігши у фінальному матчі Аталанту (2: 1).

Монца за підсумками сезону не змогла пробитися в Серію A. В півфіналі плей-офф бьянкороссі програли Чіттаделлі (0:3, 2:0).

Нагадаємо, Буффон встановив рекорд в історії Кубку Італії.