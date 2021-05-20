Півзахисник Динамо покинув збірну України

Збірна України втратила півзахисника

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Віталій Буяльський через травму залишив розташування команди та не зможе зіграти на Євро-2020.

Про це розповів прессекретар національної команди Олександр Гливинський.

Ушкодження, отримане у фіналі Кубку України, не дозволить Віталію Буяльському зіграти на континентальному турнірі.

Гравець розпочав підготовку до Євро разом з іншими гравцями, які прибули до Харкова 15 травня. Під час бігової роботи Буяльський не відчував жодних проблем, однак коли почалися ігрові навантаження, з’явився біль у нозі, який лише наростав.

Обстеження показало, що у Віталія — тріщина плюсневої кістки ступні, що стала наслідком зіткнення в заключному матчі клубного сезону. Лікування та відновлення після такої травми в середньому триває близько місяця. Тому, на жаль, півзахисник не зможе виступити на чемпіонаті Європи.

Сьогодні Віталій Буяльський залишив розташування збірної України.

Решта 24 виконавці працюють у загальній групі: наразі у збірної триває вечірнє тренування на стадіоні Металіст.

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