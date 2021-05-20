 Буяльський пояснив свою травму | Футбол | Champion.com.ua
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Буяльський пояснив свою травму

Сьогодні 22:41 273 0
Віталій Буяльський не знав про травму
Буяльський пояснив свою травму
#Буяльський, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський дуже засмутився через те, що пропустить Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"У матчі із Зорею отримав удар по нозі. Про те, що травмувався, не знав. Приїхав до табору збірної, тренувався та бігав разом з усіма впродовж трьох днів, але під кінець занять відчував сильний біль. У підсумку виявилося, що там тріщина…

Звичайно, засмутився, що пропущу чемпіонат Європи. Але Андрій Миколайович Шевченко підтримав мене, сказав, що все буде добре, і на цьому життя не закінчується", – розповів Буяльський.

Нагадаємо, півзахисник Динамо покинув збірну України.

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