Буяльський пояснив свою травму

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський дуже засмутився через те, що пропустить Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"У матчі із Зорею отримав удар по нозі. Про те, що травмувався, не знав. Приїхав до табору збірної, тренувався та бігав разом з усіма впродовж трьох днів, але під кінець занять відчував сильний біль. У підсумку виявилося, що там тріщина…

Звичайно, засмутився, що пропущу чемпіонат Європи. Але Андрій Миколайович Шевченко підтримав мене, сказав, що все буде добре, і на цьому життя не закінчується", – розповів Буяльський.