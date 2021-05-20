Інгулець підписав гравця Олімпіка

Інгулець посилився 23-річним грузинським хавбеком

Джерело - Чемпіон.

Інгулець оголосив про перехід грузинського хавбека Темура Чогадзе.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Петрового.

Гравець підписав контракт терміном на 2 роки,

23-річний грузин виступав за Олімпік з січня 2020 року, а до цього виступав у рідній першості за Торпедо Кутаїсі, Руставі, Динамо Батумі та Сабуртало.

Відзначимо, що Чогадзе провів за Олімпік 15 зустрічей в усіх турнірах, записавши до свого активу 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Інгулець планує розпочати сезон 2021/22 на новому стадіоні.