Інгулець підписав гравця Олімпіка

Джерело - Чемпіон.
Інгулець оголосив про перехід грузинського хавбека Темура Чогадзе.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Петрового.
Гравець підписав контракт терміном на 2 роки,
23-річний грузин виступав за Олімпік з січня 2020 року, а до цього виступав у рідній першості за Торпедо Кутаїсі, Руставі, Динамо Батумі та Сабуртало.
Відзначимо, що Чогадзе провів за Олімпік 15 зустрічей в усіх турнірах, записавши до свого активу 1 результативну передачу.
Нагадаємо, Інгулець планує розпочати сезон 2021/22 на новому стадіоні.