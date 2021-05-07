Інгулець планує розпочати сезон 2021/22 на новому стадіоні

Олександр Поворознюк прокоментував готовність нового стадіону

Президент Інгульця Олександр Поворознюк відзначає проблеми з графіком будівництва стадіону, але сподівається, що сезон УПЛ 2021/22 команда почне на своїй новій арені.

Про це розповів сам функціонер.

"Є затримки, є проблеми. Але хочеться новий сезон розпочати на новому стадіоні. Якщо дозволять. Проблема полягає тільки в тому, щоб облагородити територію навколо. А стадіон сам буде готовий", - впевнений Поворознюк.

Нагадаємо, гравці Інгульця отримали 5 червоних карток за один матч.