Інгулець планує розпочати сезон 2021/22 на новому стадіоні

Джерело - footballua.tv.
Президент Інгульця Олександр Поворознюк відзначає проблеми з графіком будівництва стадіону, але сподівається, що сезон УПЛ 2021/22 команда почне на своїй новій арені.
Про це розповів сам функціонер.
"Є затримки, є проблеми. Але хочеться новий сезон розпочати на новому стадіоні. Якщо дозволять. Проблема полягає тільки в тому, щоб облагородити територію навколо.
А стадіон сам буде готовий", - впевнений Поворознюк.
Нагадаємо, гравці Інгульця отримали 5 червоних карток за один матч.