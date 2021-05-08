ПСЖ продовжив контракт з Неймаром

Джерело - psg.fr.
Парі Сен-Жермен оголосив про продовження контракту з нападником Неймаром.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Нова угода розрахована до 30 червня 2025 року. Інші деталі угоди не розголошуються.
"Я радий продовжити свою пригоду з ПСЖ. Я дуже щасливий в Парижі і гордий бути частиною команди, працювати з цими гравцями, прекрасним тренером і бути частиною історії клубу", - заявив Неймар.
Раніше повідомлялося, що Неймар буде отримувати 30 млн євро в рік за новим контрактом з ПСЖ.