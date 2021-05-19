УАФ розпочала продаж квитків на матч Україна - Бахрейн

Матч відбудеться в рамках підготовку збірної України до Євро-2020

Джерело - УАФ.

Стартував продаж квитків на товариський матч між збірними України та Бахрейну, який відбудеться 23 травня в Харкові на ОСК Металіст.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Купити квитки можна буде тільки онлайн, продаж в касах харківського стадіону не передбачена.

Ціна пропуску на матч - від 50 до 350 гривень. Одна людина може придбати не більше чотирьох квитків.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться в рамках підготовки команди Андрія Шевченка до Євро-2020. Після матчу з Бахрейном збірна проведе ще два спаринги: проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

Раніше, Луческу допоможе збірній України на Євро-2020.