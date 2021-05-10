Севідов відреагував на скандальні події матчу Минай - Шахтар

Джерело - Чемпіон.
Олександр Севідов відреагував на скандальні події 25-го туру УПЛ, коли Минай відмовлявся виходити на поле через аномальні ставки на поєдинок проти Шахтаря.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Потрібно бути кінченим дебілом, щоб у моїй ситуації вляпатися або хоча б якимось боком брати участь у подібному лайні.
Так, я порадив футболістам не виходити на матч, бо будь-яка їхня помилка трактувалася б однозначно. Потрібно грати чисто, або не грати взагалі. І всі, хто вийшов на поле, билися не за очки, а за свою честь", – заявив Севідов.