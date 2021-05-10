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Севідов відреагував на скандальні події матчу Минай - Шахтар

Сьогодні 12:12 497 0
Олександр Севідов прокоментував матч Минай - Шахтар
Севідов відреагував на скандальні події матчу Минай - Шахтар
#Минай, #Севідов

Джерело - Чемпіон.

Олександр Севідов відреагував на скандальні події  25-го туру УПЛ, коли Минай відмовлявся виходити на поле через аномальні ставки на поєдинок проти Шахтаря.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Потрібно бути кінченим дебілом, щоб у моїй ситуації вляпатися або хоча б якимось боком брати участь у подібному лайні.

Так, я порадив футболістам не виходити на матч, бо будь-яка їхня помилка трактувалася б однозначно. Потрібно грати чисто, або не грати взагалі. І всі, хто вийшов на поле, билися не за очки, а за свою честь", – заявив Севідов.

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