Севідов відреагував на скандальні події матчу Минай - Шахтар

Олександр Севідов прокоментував матч Минай - Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Олександр Севідов відреагував на скандальні події 25-го туру УПЛ, коли Минай відмовлявся виходити на поле через аномальні ставки на поєдинок проти Шахтаря.

Про це розповів сам український спеціаліст.