Де Дзербі оголосив, що покине Сассуоло

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі покине італійський клуб по завершенню сезону.

Про це він розповів порталу Sky Sport Italia.

"Я вирішив піти, повідомив про це футболістам і клубу. Дуже складне рішення, але ми досягли максимуму. Після 3 років моєї роботи на максимумі, вимогливості, розмов з клубом, якому я завжди буду вдячний, ми досягли вершини. Я не думаю, що зможу дати більше цій команді. Я говорю це з жалем. Я почав розглядати інші команди, коли зрозумів це", - сказав Де Дзербі