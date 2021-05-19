Мбаппе поставив ПСЖ жорсткі умови для продовження контракту

Джерело - football24.ua.
Нападник Кіліан Мбаппе підпише новий контракт з ПСЖ лише за двох умов.
Про це повідомляє Le Parisien.
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Перший пункт – термін. ПСЖ пропонує угоду до 2025 року, в якому буде умова про відхід у 2024-му. Натомість Мбаппе наполягає на своєму – контракт до 2023-го і можливість трансферу вже наступного літа.
Також форвард вимагає від клубу кадрового підсилення для боротьби за перемогу в Лізі чемпіонів. Зокрема, йдеться про позиції правого захисника і центрхава.
Чинний контракт Мбаппе завершується через рік. У поточному сезоні нападник провів 45 матчів, відзначився 40 голами та 10 асистами.