У трійці найдорожчих футболістів виявилися Голанд і Кейн

Джерело - Чемпіон.

У рейтингу найдорожчих футболістів світу першу сходинку посідає нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Про це повідомляє KPMG представила рейтинг найдорожчих футболістів світу.

Вартість 22-річного француза становить 189 мільйонів євро.

А ось на другу сходинку піднявся гравець дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд, якого оцінюють в 131 млн. Третім в рейтингу став Гаррі Кейн (127 мільйонів), який раніше в цьому рейтингу посідав друге місце.

Нагадаємо, ПСЖ у серії пенальті дотиснув Монпельє та вийшов у фінал Кубка Франції.