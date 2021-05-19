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Досвідчений півзахисник покинув Минай

Сьогодні 21:15 228 0
Минай втратив чергового гравця
Досвідчений півзахисник покинув Минай
#Минай

Джерело - footboom.com.

Півзахисник Андрій Ткачук цього літа покине Минай.

Про це повідомляє footboom.com.

Контракт гравця з клубом підійшов до кінця, а нову угоду сторони вирішили не укладати. Цю інформацію підтвердив і сам футболіст.

Хавбек приєднався до клубу в лютому 2020-го. Андрій провів 35 поєдинків у футболці Миная та відзначився одним голом. До цього Ткачук встиг пограти в Україні (Полісся, Карпати, Арсенал, Ворскла, Чорноморець) та Казахстані (Атирау й Акжайик).

Раніше команду вже покинули Андрій Попович, Антон Шиндер, Антон Каніболоцький, Міслав Матіч та Артем Мілевський.

Нагадаємо, Мілевський покине Минай та може завершити кар'єру.

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