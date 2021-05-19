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Стало відомо, хто переконав Луческу очолити Динамо

Сьогодні 11:54 908 1
Фахівцю сподобалася ідея з Динамо
Стало відомо, хто переконав Луческу очолити Динамо
#Луческу, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Очолити Динамо румунського наставника Мірчу Луческу переконав батько братів Суркісів Рахміль.

Про це заявив сам фахівець.

"Мені сподобалася ідея з Динамо. Спочатку я думав, що буду консультантом, щось підказувати. Але потім, коли я приїхав до братів Суркісів додому, чесно кажучи, саме їх чудовий батько мене переконав очолити Динамо.

Він говорив, що такого переживання як в останньому турі з Колосом, коли вирішувалася доля другого місця, у нього ще не було. Але, на щастя, в паралельному матчі Зоря зіграла унічию з Десною і Динамо залишилося на другому місці.

Він говорив: мені 100 років, я більше не хочу таких емоцій. Він мене здивував своєю життєздатністю. І тим, як ставився до футболу, команди і футболістів. Це було щось дивовижне. Так я потрапив до Динамо і підписав контракт із цим клубом", - зазначив Луческу.

На початку лютого Рахміль Суркіс помер у віці 101 рік.

Нагадаємо, Луческу хотів вдруге очолити Шахтар.

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