Збірна Швеції оголосила заявку на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Коуч національної збірної Швеції Янне Андерссон назвав заявку команди на фінальний етап чемпіонату Європи.
Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Швеції
Нема в ньому Златана Ібрагімовича, нападник Мілану зазнав травми коліна й вибув на 6 тижнів.
Швеція виступатиме в групі Е разом з Іспанією, Польщею та Словаччиною. Перший поєдинок проведуть 14 червня з Іспанією.
Склад Швеції на Євро-2020:
Робін Ольсен (Евертон, Англія), Карл-Йоганн Йоганссон (Копенгаген, Данія), Крістоффер Нордфельдт (Генчлербірлігі, Туреччина)
Мікаель Лустіг (АІК), Віктор Ліндельоф (Манчестер Юнайтед, Англія), Андреас Гранквіст (Гельсінборг), Мартін Олссон (Гакен), Людвіг Августінссон (Вердер, Німеччина), Філіп Геландер (Рейнджерс, Шотландія), Еміль Крафт (Ньюкасл Юнайтед, Англія), Понтус Янссон (Брентфорд, Англія), Маркус Даніельсон (Далянь Іфанг, Китай);
Себастьян Ларссон (АІК), Альбін Екдаль (Сампдорія, Італія), Маркус Берг (Краснодар, Росія), Еміль Форсберг (РБ Лейпциг, Німеччина), Александр Ісак (Реал Сосьєдад, Іспанія), Густав Свенссон (Гуанчжоу Сіті, Китай), Кен Сема (Вотфорд, Англія), Віктор Классон (Краснодар, Росія), Маттіас Сванберг (Болонья, Італія), Крістоффер Олссон (Краснодар, Росія), Деян Кулусевскі (Ювентус, Італія), Робін Квайсон (Майнц 05, Німеччина), Джордан Ларссон (Спартак, Росія), Йєнс Каюсте (Мідтьюланн, Данія)
Här är de 26 spelare som representerar Sverige i sommarens EM! 🔥🇸🇪 #viärsverige pic.twitter.com/aZgM769APK— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 18, 2021
Раніше, Луческу допоможе збірній України на Євро-2020.