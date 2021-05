Ібрагімович не зіграє на Євро-2020

Форвард Мілана Златан Ібрагімович не зіграє за збірну Швеції на Євро-2020.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Златан отримав пошкодження коліна в грі з Ювентусом 9 травня (3:0), після невдалої обробки м'яча. Гравець вимушено покинув поле в другому таймі. Златан також пропустить решту матчів сезону Серії А.

Ібрагімовіч повернувся в збірну в березні поточного року. Перед цим швед не грав за неї з 2016-го року. Він є найкращим бомбардиром збірної Швеції, забивши 62 голи.

Sweden have decided that Zlatan Ibrahimovic will NOT take part to the Euros. After the announcement of the conservative therapy needed by Zlatan to recover after his knee injury, he’ll be OUT of the Euros. Official. 🇸🇪🚨 #Sweden #Ibrahimovic