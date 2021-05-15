Ібрагімович не зіграє на Євро-2020

Легендарний нападник не встигне відновитися після травми

Форвард Мілана Златан Ібрагімович не зіграє за збірну Швеції на Євро-2020.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Златан отримав пошкодження коліна в грі з Ювентусом 9 травня (3:0), після невдалої обробки м'яча. Гравець вимушено покинув поле в другому таймі. Златан також пропустить решту матчів сезону Серії А.

Ібрагімовіч повернувся в збірну в березні поточного року. Перед цим швед не грав за неї з 2016-го року. Він є найкращим бомбардиром збірної Швеції, забивши 62 голи.