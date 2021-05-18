Олександрія поставила амбітну ціль новому головному тренеру

Олександрія у наступному сезоні хоче повернутися у ТОП-5 команд УПЛ.

Про це розповів президент клубу Сергій Кузьменко.

"Починається нова сторінка олександрійського футболу, яку на посту головного тренера команди буде писати Юрій Володимирович Гура. Це рішення, як для мене, є логічним. Ми давно знайомі, працюємо разом з 2008 року. Розпочинали в аматорському футболі, потім перейшли у професійний — відпрацювали і в другій лізі, і в перший. Найважливіше – у мене є довіра до Юрія Володимировича.

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Він багато років грав в Олександрії, багато років працював на різних тренерських посадах у нашому клубі. Юрій Володимирович приділяє значну увагу своєму професійному розвитку: проходив навчання, стажування.

Юрій Володимирович отримав завдання – в наступному сезоні не тільки побудувати нову команду, але й покращити результати. Ми ставимо собі амбітні завдання повернутися до п’ятірки кращих команд, що дає великі перспективи.

На наш погляд, для футбольного клубу Олександрія зараз буде доцільним симбіоз досвіду і молодості. В складі команди ми хотіли би бачити молодих амбітних гравців, які прагнули б досягати нових спортивних успіхів.

Я переконаний у тому, що ми будемо швидко будувати нову команду та запропонуємо нашим суперникам цікаву гру та хорошу боротьбу, а вболівальникам — яскравий і красивий футбол”, - розповів Кузьменко.